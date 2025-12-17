Марочко: ВСУ оказались в тактическом окружении в Богуславке под Харьковом

Украинские военные сейчас фактически находятся в тактическом окружении в населенном пункте Богуславка в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, единственный путь снабжения ВСУ находится под огневым контролем российской армии. После рывка около Новоплатоновки ВС России начали контролировать пятикилометровую береговую линию Оскольского водохранилища.

«Таким образом, группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки, по сути, оказалась в тактическом окружении, поскольку единственный путь снабжения через водохранилище — под постоянным мониторингом наших дроноводов», — рассказал эксперт.

Ранее операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Российские военные поразили цели вместе с находившейся там живой силой.