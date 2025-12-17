Российские войска уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой

Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали два пункта временной дислокации украинских военных на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе активных наступательных действий операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой дивизии выявили два пункта временной дислокации противника. Точными ударами беспилотников цели были уничтожены вместе с находившейся там живой силой», — процитировало сообщение ведомства РИА «Новости».

В министерстве отметили, что расчеты БПЛА каждый день ликвидируют разные объекты ВСУ, за день уничтожая до десяти целей. Из-за этого возможности украинских боевиков сильно снижены.

Ранее стало известно, что российские военные частично уничтожили батальон ВСУ «Волкодавы» ударом тяжелой огнеметной системы. Сержант одной из рот батальона часто устраивал построения личного состава прямо на поле боя. В одно из таких построений боевиков накрыл ТОС.