Украинские войска вышли из села Ровнополье в Запорожской области после обстрела. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

По его данным, ВС России ударили вечером 11 ноября по позициям ВСУ в районе Ровнополья. Украинское командование решило бросить занятые территории, чтобы сохранить личный состав.

Ранее российские войска ликвидировали в Сумской области пункт размещения иностранных наемников в рядах ВСУ. Боевики дислоцировались неподалеку от населенного пункта Глыбное.

В российских силовых структурах подтвердили, что наемники прибыли на Украину из Британии, Польши, Грузии и других государств. Украинское командование часто использует иностранцев как «пушечное мясо» и посылает их в самые опасные зоны.

Военный корреспондент Борис Рожин рассказал, что в зоне СВО ликвидировали в том числе воевавшего на стороне ВСУ французского наемника Бенжамена Дихе. Он состоял в украинской армии с 2022 года и имел позывной Benso.