РИА «Новости»: боевики ВСУ изнасиловали и убили женщину под Суджей из-за сына

Украинские боевики изнасиловали и убили женщину в Суджанском районе Курской области за то, что ее сын служит в российской армии. Об этом рассказала РИА «Новости» эвакуированная местная жительница.

«Узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское насилование и расстреляли», — поделилась она.

По словам женщины, убитая работала в охране местной школы. Показания зафиксировали военные следователи.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации предоставил доказательства, что в некоторых оккупированных населенных пунктах Курской области украинские боевики создали подобие концлагерей.

Сами жители региона рассказали следователям, что украинские военные целенаправленно обстреливали жилые дома и автомобили, в том числе ехавшие для эвакуации.