Нападение украинских боевиков на Курскую область станет фатальным для Украины и приведет к обрушению всей выстроенной линии обороны. Об этом в комментарии немецкому журналу Der Spiegel заявил эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Он пояснил, что командование украинских войск перекинуло через российскую границу большое количество сил, которые сейчас больше нужны на территории Донбасса.

После неизбежного провала диверсионных групп в Курской области и оставшихся без поддержки украинских военных в Донецкой Народной Республике появятся вопросы к командованию и властям, которые остаются в Киеве. Солдаты и офицеры не станут скрывать своего негативного отношения к Генштабу ВСУ, что приведет к масштабному развалу всей обороны.

Кроме того, провал авантюры украинских войск в Курской области поставит под угрозу и без того уменьшающуюся помощь со стороны Запада. В частности, многие немецкие политики сильно недовольны, что переданное оружие используют на российской территории.

Бесперспективной назвал атаку ВСУ на Курскую область бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он пояснил, что военным рано или поздно придется сложить оружие или погибнуть на российской земле. По его словам, за вторжением боевиков стоят США, которые поставили перед собой цель добиться расчленения России.