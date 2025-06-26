Боевика украинского нацбата приговорили к 13 годам строгого режима

Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского нацбата Андрею Рыбаку по делу об участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Согласно материалам дела, прошлым летом Рыбак добровольно вступил в организацию, признанную террористической и запрещенную в России, чтобы заработать. Он получил оружие и воевал в ДНР в качестве помощника гранатометчика, пока не попал в плен.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Из них первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее украинский рядовой Аркадий Любченко получил такой же срок по уголовному делу с похожей фабулой.