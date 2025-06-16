Украинского националиста приговорили к 13 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд приговорил украинского рядового Аркадия Любченко к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Из них три года боевик проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2023 году Любченко примкнул к украинскому националистическому батальону, запрещенному в России. Затем он отправился на боевые действия в ДНР, где и попал в плен.

Ранее украинцу, жившему на Камчатке, отказали в российском гражданстве и аннулировали вид на жительство из-за попыток контактировать с представителями украинской военной разведки и передавать информацию о военнослужащих с полуострова, участвующих в СВО.