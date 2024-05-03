Боец ВСУ взял в заложники двух сослуживцев в Херсонской области | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 09:21 Боец ВСУ взял в заложники двух сослуживцев в Херсонской области «Страна.ua»: боец ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков под Херсоном Freepik

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Боец ВСУ в подконтрольной Украине части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев и медиков. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, боец Вооруженных сил Украины подошел к сослуживцам с автоматом. Он потребовал отвезти его к медикам, не объяснив причину. Когда его доставили к врачам, мужчина вышел из машины и угрозами заставил их пересесть в другой автомобиль и ехать в Николаев.

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«По дороге автомобиль с заложниками был остановлен, а военный — задержан», — отметили авторы материала.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Французский аналитик Ульрих Буна рассказал, что командование ВСУ отправляет на передовую неопытных бойцов из подразделений теробороны. По его словам, это указывает на недостаток живой силы в армии страны.