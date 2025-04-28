Украинский военный с Южно-Донецкого направления едва не снял собственную смерть на камеру. Он попал под огонь снайпера Вооруженных сил России, сообщил военный блогер Чингиз Дамбиев в своем Telegram-канале .

Боец Вооруженных сил Украины наблюдал за лесопосадкой, когда услышал стрельбу. Пуля попала в стену укрытия рядом с мужчиной. Он бросил позицию и побежал по траншее. Все это время работала закрепленная на военном камера.

Другому боевику повезло меньше. В районе Трудового в ДНР он схлестнулся с якутским солдатом Андреем Григорьевым в рукопашном бою и снял свою гибель нашлемной камерой. Сначала завязалась перестрелка, затем в ход пошли кулаки, камни и ножи. Осознав, что проиграл, боец ВСУ признал поражение, назвал россиянина лучшим противником и попросил оставить умереть. Затем раздался взрыв.