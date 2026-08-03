Российская «Герань» поразила РЛС «Пеликан» в Днепропетровской области

МО: дроноводы «Геранью-4 сикер» ударили по РЛС «Пеликан» ВСУ в Калиновке

Военнослужащие войск беспилотных систем ВС России «Геранью» поразили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) «Пеликан» в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

«Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА „Герань-4 сикер“ по радиолокационной станции „Пеликан“ ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Днепропетровской области. В результате удара цель поражена», — уточнили в военном ведомстве.

В прошлом месяце российские БПЛА «Герань-4 сикер» поразили украинское судно типа балкер, находящееся на внешнем рейде порта Одесса. Бойцы ВС России также ударили беспилотниками «Герань» по стоянке с грузовиками ВСУ и автоцистернами с горючим в Днепропетровской области.