Боец ВС РФ закрыл собой мать с грудным ребенком при обстреле ВСУ

Российский боец Виталий с позывным Сухой спас женщину с грудным ребенком во время обстрела украинского дрона, пожертвовав собой. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница села Шевченко в ДНР.

По ее словам, они познакомились с российским военным, когда он зашел к ним, чтобы зарядить пауэрбанк. У них дома был генератор. Боец принес ребенку батончики и шоколадки, которых в селе давно уже не было.

Женщина призналась, что они не знали даже, когда пришли российские военные, так как сидели в подвалах и не могли вылезти.

Боец приходил к ним еще несколько раз. В последний раз он пришел утром, когда был туман. Так делали, чтобы украинские операторы дронов не смогли отследить, куда заходят российские военные и не ударили по гражданским людям.

В тот день боевики ВСУ выпустили беспилотник «Бабу-Ягу», который прилетел и начал расстреливать семью женщины. Под удар попала собака и практически сгорела. Также обгорел ее муж и полуторагодовалая внучка, получившая ожог руки. Ребенка спас боец.

«Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл», — рассказала она.

Женщина добавила, что у Виталия должна была родиться дочь. Она хочет, чтобы его семья смогла увидеть, что он пожертвовал собой, спасая другого ребенка.

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