Боец ВС РФ в одиночку обратил в бегство украинских диверсантов

Старший сержант Анатолий Подмарьков обнаружил украинскую ДРГ, организовал засаду и вступил с ней в бой, обратив в бегство. Об этом рассказали в Минобороны России, сообщило РИА «Новости» .

Боец нес боевое дежурство, когда заметил украинских диверсантов, направляющихся в сумерках к российским позициям. Он сразу же доложил командиру о передвижении боевиков, а потом решил устроить засаду на пути следования вражеской ДРГ.

Подмарьков тайно сменил позицию и оборудовал огневую точку на пути следования военных. При этом грамотно использовал особенности рельефа для маскировки. Затем дождался, когда диверсанты окажутся в секторе ведения огня, и начал стрелять.

«В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых», — уточнили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что благодаря мужественным и оперативным действиям Подмарькова диверсанты не смогли проникнуть в район обороны ВС РФ. Удалось избежать потерь среди российских военных.

Ранее боец с позывным Беркут рассказал, как вместе с напарником 46 дней держал оборону под обстрелами ВСУ в донецкой Тарасовке.