МО: гвардии рядовой Годизов укрыл группу при обстреле ВСУ и спас раненого бойца

Гвардии рядовой Сармат Годизов в ходе движения со своей группой в лесополосе попал под артобстрел ВСУ. Боец смог быстро оценить обстановку, укрыть сослуживцев от вражеского огня и помочь раненому товарищу, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Сармат быстро оценил обстановку и направление ударов противника скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков», — рассказали в оборонном ведомстве.

В укрытии Годизов лично оказал помощь раненому бойцу и организовал его эвакуацию. После окончания обстрела российские военные продолжили скрытное перемещение к опорнику ВСУ.

Они совершили маневр и вышли в тыл украинских боевиков, застигли их врасплох и уничтожили часть личного состава и техники противника. Бойцы ВСУ отступили, понеся значительные потери.

В оборонном ведомстве также рассказали о гвардии младшем сержанте Павле Ковалеве, который в составе расчета артиллерийского орудия провел воздушную разведку дроном и обнаружил приближающийся во фланг ВС РФ танк ВСУ. Точным выстрелом он его уничтожил вместе с экипажем.

Ранее российские «Ланцеты» уничтожили два танка ВСУ в Сумской области.