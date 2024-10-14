Боец ВС РФ смог восстановить аппаратуру связи под артобстрелом ВСУ

В Минобороны России рассказали о рядовом Дмитрии Горбачеве, оперативно восстановившем под артобстрелом ВСУ поврежденное оборудование, что позволило обеспечить бесперебойную связь между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщили «Известия» .

В оборонном ведомстве отметили, что боец выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной радиосвязи между пунктами управления подразделений ВС РФ.

«В ходе артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков были повреждены антенное устройство и ретранслятор, из-за чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя», — уточнили в МО.

Горбачев сразу же прибыл на место, определил характер повреждений и под обстрелом заменил поврежденные противником устройства. Это позволило обеспечить непрерывное управление российскими подразделениями с командных пунктов группировки.

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