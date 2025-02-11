Боец ВС РФ рассказал о «веселых моментах» при освобождении поселка в ДНР

Хватков: бывало, что в плен сдавались не те бойцы ВСУ, которым кричали

Бойцы группировки войск «Центр», освобождающие населенный пункт Дружба в ДНР, сталкивались с различными «веселыми ситуациями», в частности, когда в плен им сдавались совсем не те солдаты ВСУ, к которым они обращались. Об этом в видеоролике Минобороны РФ рассказал замкомандира роты Александр Хватков, сообщило РИА «Новости» .

«Веселых моментов много было. Например, штурмовали дом, кричали „сдавайтесь!“. Ждали, что выйдут из дома, а вышли из поля ребята, о которых мы даже не знали, что они там есть», — рассказал Хватков.

Он добавил, что украинские боевики сдаются в плен тогда, когда у них заканчиваются патроны. До этого они отстреливаются.

Также он вспомнил, как однажды российским бойцам пришлось тащить на себе бойца ВСУ, сломавшего ногу по дороге.

Командир отделения Сергей Саеспаев добавил, что мирные жители в поселке Дружба жили в ужасных условиях. Российские бойцы выводят их из опасной зоны, но ВСУ пытаются «отработать дронами» по ним.

По словам фельдшера роты Валерии Сидоровой, боевики ВСУ мешают работе эвакуационной группы, отправляя ударные дроны, чтобы ее уничтожить.

Бойцы ВС РФ освободили Дружбу 7 февраля. Это позволило обезопасить подразделения группировки «Центр» от фланговых атак боевиков ВСУ.

Ранее командир взвода Василий Мастюгин рассказал, что российские военные 27 дней штурмовали многоэтажку в Дзержинске.