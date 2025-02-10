Боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске

Во время освобождения Дзержинска в ДНР российские военные 27 дней штурмовали девятиэтажный дом. Об этом Минобороны сообщил командир взвода, сержант Василий Мастюгин.

«Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников», — процитировало его РИА «Новости».

Также военный рассказал об особенностях организации ВСУ. Теперь боевики действуют группами по шесть-семь человек. В каждой команде есть двое опытных офицеров, а остальные — новобранцы.

По словам Мастюгина, с новоиспеченными украинскими военными легко договориться, обычно они соглашаются сдаться. Больше хлопот приносят опытные офицеры, 70% из них тоже соглашаются попасть в плен, остальные 30% готовы только на отступление и сдачу позиций.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России по ДНР начали искать украинских диверсантов в Дзержинске. Также оперативники устанавливают места, откуда ВСУ запускали боевые дроны.