Боец ВС РФ четыре дня откапывал себя из-под земли

Российский военный четыре дня откапывал себя из-под земли, а другой с тяжелыми ранениями больше недели полз к своим. Об этом Kp.ru рассказала сестра милосердия АНО «Круги мира» Ирина Гончарова.

По ее словам, раньше она работала в социально-медицинской сфере, а в госпиталь пришла полтора года назад. Это произошло после поездки в Калининград, где она в гостинице столкнулась с бойцом, прошедшим лечение в госпитале. Она помогла ему сменить грязные повязки на ногах.

После возвращения в Москву женщина прошла курсы сестер милосердия. По ее словам, муж сначала был против дежурств в госпитале, но изменил свое мнение после поездки в Донецк на похороны свекрови. В поезде было много пассажиров, связанных со спецоперацией, в том числе и после ранений.

Медик призналась, что она не только раны бойцам перевязывает, но и стихи читает, может за руку подержать, чтобы успокоить, выслушать ребят, потерявших друзей и выживших вопреки всему.

Она рассказала, что один из российских бойцов восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи. Его ранили в живот, руки были перебиты.

«Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — рассказала она.

В начале февраля раненый боец ВС РФ в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ в районе Часова Яра.