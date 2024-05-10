Боец СВО из Балашихи поздравил горожан с Днем Победы | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 10:38 Боец СВО из Балашихи поздравил горожан с Днем Победы

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Поздравления с Днем Победы из зоны специальной военной операции. Леонид Любимцев записал обращение к землякам.

Леонид Любимцев добровольцем поехал на специальную военную операцию. Депутат отправился на фронт в октябре 2023 года. К 9 мая он записал обращение и поздравление с Днем Победы.

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«Сегодня великий день, главный праздник нашей страны. Этот день приближали и те, кто боролись с нацистами на передовой и те, кто в тылу производили боеприпасы и патроны. Цена этого праздника — более 25 миллионов погибших, нет в нашей стране ни одной семьи, которая бы не почувствовала горечь от этой ужасной войны. Сегодня фашизм вновь показал свое истинное лицо, они вновь пытаются переписать нашу историю, уничтожить ее, а мы, воины современной России, не позволим им этого сделать, не уступим. Дорогие ветераны, уважаемые балашихинцы, дорогие друзья, от всей души, от всех бойцов специальной военной операции хочу поздравить вас с праздником Победы, пожелать мирного неба над головой, счастья и крепкого здоровья. Победа будет за нами!», — сказал Леонид Любимцев.

Леонид Любимцев в феврале получил звание лейтенанта. А в марте приехал в отпуск и сюрпризом пришел на урок мужества в школу к своим дочерям.

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