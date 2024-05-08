Губернатор Подмосковья вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата | 360°

Важное 08 мая 2024, 14:11 Губернатор Подмосковья вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Губернатор Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата накануне 9 Мая. День Победы — навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

«Накануне Дня Победы вместе с ребятами из Балашихинского лицея — его ученики лучше всех проявили себя во время акции „День добрых дел“ — возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили память героев минутой молчания», — написал он в Telegram-канале.

Парад Победы будут транслировать по федеральным каналам с 10:00. Вся страна готовится к великому дню в истории.

«Большой и важный праздник для всей нашей страны. Никогда не забудем», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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