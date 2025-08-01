Российский боец в одиночку зачистил лесополосу у Темировки от ВСУ

Штурмовик 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Куст в одиночку зачистил лесополосу в районе Темировки в Запорожской области от бойцов ВСУ. Об этом он рассказал ТАСС .

По его словам, он вместе с сослуживцами продвигался в населенный пункт, в котором у них была боевая задача. По пути они заходили в лесополосы, где находились блиндажи украинских боевиков. Ему приходилось зачищать позиции ВСУ.

«Забрасывал в них ТМки, гранаты. Так я по мере движения уничтожил порядка шести блиндажей. В каждом по пять-семь человек», — рассказал боец.

Штурмовик добавил, что ВСУ в лесополосу постоянно завозили резервы, используя пикапы. Он уничтожил несколько автомобилей с десантом, минируя дорогу, по которой они двигались. При этом следовало проявлять сноровку, так как солдаты ВСУ выкапывали мины, чтобы проехать.

По его словам, у него появилась идея, как решить эту проблему. Он закопал шесть противотанковых мин, а посредине дороги поставил обычную, причем не закапывая. Под нее положил гранату Ф-1 без чеки. Боевики ВСУ подъехали к ним, но из-за ночного времени суток и спешки не услышали щелчок и раздался взрыв.

Куст добавил, что от пикапа остался только мост, а этой дорогой больше уже никто не пользуется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Темировку 29 июля.