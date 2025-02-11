Боец с позывным Калина броском одной мины уничтожил блиндаж с подразделением ВСУ

Российский боец батальона «Гепард» с позывным Калина в одиночку атаковал и уничтожил целое подразделение ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российский военный подобрался к позициям противника ранним утром, пока украинские солдаты спали.

«Боец батальона „Гепард“ с позывным Калина незаметно подкрался и совершил подрыв блиндажа с помощью противотанковой мины ТМ-62», — уточнил канал.

На кадрах видно, как российский военный спокойно подошел к вражескому блиндажу, бросил мину и ушел. После этого произошел мощный взрыв.

Противотанковые мины ТМ-62 часто используются для подрыва опорников ВСУ. Штурмовики ВС РФ самостоятельно их дорабатывают, закладывая тротил и устанавливая капсюль с детонатором. Это помогает разрушать подвалы, переоборудованные украинскими боевиками в укрепленные блиндажи.

В начале февраля раненый боец с позывным Буддист уничтожил два блиндажа с боевиками ВСУ в районе Часова Яра, причем действовал в одиночку и без связи.