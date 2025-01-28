Боец пожаловался на «страшное паломничество» детей элиты в зону СВО

Боец ВС РФ Губарев: дети элиты массово едут на СВО за статусом после слов Путина

Обеспеченные россияне стали массово отправлять своих сыновей в зону СВО ради статуса и будущей карьеры. Военнослужащий Павел Губарев сообщил об этом в Telegram-канале военкора Юрия Котенка.

«Когда президент впервые сказал о том, что участники СВО — это будущая элита России, началось страшное паломничество деток из элиты в подразделения», — сказал он.

По словам Губарева, они проходят службу в тыловых подразделениях на безопасной территории. После полугода поездок с командиром бригады такие военнослужащие получают статус ветерана, возвращаются домой и через влиятельного родителя устраиваются на хорошую работу.

Он заявил, что формально все условия выполнены. Однако побывавшие на передовой военнослужащие, выразил уверенность Губарев, в такой ситуации остаются обиженными.

Президент России Владимир Путин назвал военнослужащих новой элитой при оглашении послания Федеральному собранию в 2024 году. К тому моменту парламент принял около 100 законов, коснувшихся участников СВО.