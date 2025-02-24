Боец ММА напился и напал на жен бойцов СВО в Кирове

В Кирове задержали молодого человека, который оскорбительно высказывался о действиях российской армии на Украине и пытался унизить жен участников специальной военной операции. Об этом сообщило УМВД России по Кировской области.

По информации правоохранительных органов, мужчина разместил в социальных сетях видео, в котором он открыто выражал свою поддержку запрещенной в России организации и негативно высказывался о действиях российских военнослужащих.

Кроме того, в одном из баров он начал спорить с женами участников специальной военной операции, выкрикивал проукраинские лозунги. Он вел себя агрессивно, а потом напал на женщин. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия и кадры задержания мужчины.

Как оказалось, мужчина — боец ММА. В бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили его из своих рядов.

Ранее правоохранители составили протокол о дискредитации ВС России на бывшего гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова, известного под псевдонимом Балу.

Музыкант привлек внимание правоохранительных органов своими публикациями в Telegram-канале, которые он делал с июля по октябрь 2024 года. В своих постах Александр активно обсуждал с подписчиками события, происходящие на Украине, и специальную военную операцию.