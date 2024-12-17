Балу из «Короля и Шута» обвинили в дискредитации российской армии

Правоохранители составили протокол о дискредитации ВС России на бывшего гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова, известного под псевдонимом Балу. Информация об этом появилась в картотеке Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга.

Суд привлек Балунова к ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России». По этой статье ему грозит административное наказание.

Музыкант привлек внимание полиции постами в своем Telegram-канале, которые он публиковал в период с июля по октябрь 2024 года. Александр активно обсуждал с подписчиками ситуацию на Украине и спецоперацию.

В 1988 году Александр Балунов, Михаил Горшенев и Александр Щеголев основали группу «Контора», в 1990 году ее переименовали в «Король и Шут».

Ранее суд в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву* виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ей назначили административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

*Признана в России иностранным агентом.