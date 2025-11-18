Боеспособность армии России выросла в 2025 году. Что изменилось?

Российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации в 2025 году. Они приблизились к достижению целей СВО, сообщил в своем Telegram-канале «ЖИВОВ Z» военный волонтер Алексей Живов.

По его словам, боевые возможности российских войск заметно увеличились благодаря системным переменам. Например, намного чаще стали применять новейшие дальнобойные беспилотники и ракеты.

Успехам ВС России также способствует увеличение дальности, точности и количества корректируемых авиабомб. Дальность их запуска превысила 200 километров.

В российской армии появились БПЛА войска и спецподразделения, а также кратно увеличилось количество тактических дронов, чья эффективность тоже выросла.

Живов добавил, что у тактической и оперативной разведки целей благодаря дронам и спутникам появилось больше возможностей. Российские войска стали сильнее еще и потому, что вырос уровень боевого управления в армии, формируются резервы и снизились потери.

«Сейчас у наших войск явно положительный вектор развития, а у противника пик возможностей похоже пройден, что с каждым днем будет все более заметно», — заявил волонтер.

При этом боеспособность российской армии только будет нарастать, особенно, когда войска БПЛА заработают в полную силу.

Ранее появилась информация, что в США будут готовить новых генералов для ВСУ из укроамериканцев.