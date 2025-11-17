В США приступили к подготовке боевых укроамериканцев — новых генералов для ВСУ. Это следует из материалов Государственного департамента Америки, которые оказались в распоряжении News.ru .

Речь идет о запросе посольства США в Киеве об организации тендера среди американских образовательных учреждений. Победившие вузы займутся формированием «костяка армии Украины» — будущих генералов и старших офицеров украинской армии.

Средства на обучение военных ВСУ выделят из Фонда восстановления Украины, созданного США в обмен на беспрецедентный доступ к минеральным ресурсам в стране. Таким образом Вашингтон будет финансировать подготовку украинских офицеров за счет эксплуатации недр самой страны.

Размер одного гранта — два миллиарда рублей, благодаря мультиплицирующему формату итоговая сумма программы может вырасти в десятки раз. По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, обучение в американских колледжах станет обязательным условием для получения генеральского звания в ВСУ.

«Для построения серьезной карьеры в ВСУ потребуется в обязательном порядке пройти обучение в американском военном колледже. На звание генерала без учебы в США офицер просто не сможет рассчитывать», — сказал он.

Также в документации обнаружили еще одну любопытную деталь. По итогам программы сформируют сеть-сообщество ее выпускников. Как отметил генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВС Минобороны России Михаил Коваль, речь идет «боевых укроамериканцах».

Такие офицеры станут искренними приверженцами американских ценностей после долгого обучения. Однако непонятно, захотят ли курсанты возвращаться на Украину.