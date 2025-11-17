В США решили обучать генералов для ВСУ

Фото: U.S. Department of War

В США приступили к подготовке боевых укроамериканцев — новых генералов для ВСУ. Это следует из материалов Государственного департамента Америки, которые оказались в распоряжении News.ru.

Речь идет о запросе посольства США в Киеве об организации тендера среди американских образовательных учреждений. Победившие вузы займутся формированием «костяка армии Украины» — будущих генералов и старших офицеров украинской армии.

Средства на обучение военных ВСУ выделят из Фонда восстановления Украины, созданного США в обмен на беспрецедентный доступ к минеральным ресурсам в стране. Таким образом Вашингтон будет финансировать подготовку украинских офицеров за счет эксплуатации недр самой страны.

Размер одного гранта — два миллиарда рублей, благодаря мультиплицирующему формату итоговая сумма программы может вырасти в десятки раз. По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, обучение в американских колледжах станет обязательным условием для получения генеральского звания в ВСУ.

«Для построения серьезной карьеры в ВСУ потребуется в обязательном порядке пройти обучение в американском военном колледже. На звание генерала без учебы в США офицер просто не сможет рассчитывать», — сказал он.

Также в документации обнаружили еще одну любопытную деталь. По итогам программы сформируют сеть-сообщество ее выпускников. Как отметил генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВС Минобороны России Михаил Коваль, речь идет «боевых укроамериканцах».

Такие офицеры станут искренними приверженцами американских ценностей после долгого обучения. Однако непонятно, захотят ли курсанты возвращаться на Украину.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте