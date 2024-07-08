Блок НАТО перегруппировал авиацию из-за ракетной атаки на Украине

«Военная хроника»: НАТО начал перебрасывать авиацию после удара РФ по Украине

IMAGO/Björn Trotzki
Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Североатлантический альянс начал перебрасывать к Польше авиацию после ракетного удара ВКС России по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По информации издания, НАТО направил к польской границе «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл. В сторону Польши также перебросили самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon с итальянской авиабазы Сигонелла и Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

Российские войска ударили 8 июля по военному заводу «Артем» в Киеве. На объекте прогремел взрыв, на территории предприятия также вспыхнул пожар. Украинская пресса сообщила о взрывах в Кривом Роге, Одессе и Краматорске. В разных областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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