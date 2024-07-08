Блок НАТО перегруппировал авиацию из-за ракетной атаки на Украине

Североатлантический альянс начал перебрасывать к Польше авиацию после ракетного удара ВКС России по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» .

По информации издания, НАТО направил к польской границе «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл. В сторону Польши также перебросили самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon с итальянской авиабазы Сигонелла и Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

Российские войска ударили 8 июля по военному заводу «Артем» в Киеве. На объекте прогремел взрыв, на территории предприятия также вспыхнул пожар. Украинская пресса сообщила о взрывах в Кривом Роге, Одессе и Краматорске. В разных областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги.