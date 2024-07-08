Взрыв прогремел в районе Новокраматорского машиностроительного завода

РЕН ТВ: взрыв зафиксировали около машиностроительного завода в Краматорске

State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency
Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Новокраматорского машиностроительного завода прозвучал взрыв. Об этом сообщило издание РЕН ТВ.

Официально информацию о взрыве пока не подтвердили. ВСУ использовали предприятие для ремонта военной техники, добавили в издании.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что взрывы зафиксировали также в Киеве, Кривом Роге и Одессе. На территории Украины включили сирены воздушной тревоги

«Воздушная тревога уже по всей Украине. Воздушные силы сообщают о ракетах, летящих с юга и севера», — подчеркнули в издании.

Ранее украинские боевики запустили БПЛА в село Безымено в Белгородской области. В результате ударов полностью разрушились шесть домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали с помощью дронов работающий в поле комбайн. По его словам, из-за обстрелов повреждения также получили линии газоснабжения в хуторе Мухин Шебекинского городского округа.

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