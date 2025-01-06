Профессор Дизен: угроза эскалации на Украине усилится в ближайшие две недели

Украинский конфликт может резко обостриться в ближайшие две недели из-за провокационных действий Киева. Об этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал в эфире телеканала Wion .

«Очень опасная ситуация будет в ближайшие две недели до ухода администрации [президента США Джо] Байдена», — предупредил он.

Профессор счел, что такая ситуация сложится по вине Владимира Зеленского, который попытался устроить контрнаступление в Курской области и применил американские баллистические ракеты ATACMS.

Дизен заявил, что украинский лидер хочет продолжения боевых действий, а к мирным переговорам с Россией относится пессимистически. Зеленский делает все, чтобы усложнить мирные усилия избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой назвал потенциальные цели украинских боевиков на российской территории после провального контрнаступления Курской области.