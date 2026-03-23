Благотворительный концерт для бойцов СВО и их семей прошел в Воскресенске
Мероприятие под названием «Крылья тыла» было организовано в рамках проекта партии «Единая Россия» «Успех в единстве поколений». С большой концертной программой для участников спецоперации и из родных выступила лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Сидорова.
Исполнительница народных песен подарила зрителям композиции наполненные любовью, теплом и самобытностью русской песни.
Депутаты окружного совета Галина Романова и Олег Сухарь, руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и участник СВО Андрей Опрышко выступили со словами поддержки и благодарности в адрес бойцов, которые защищают Отечество на передовой.
Светлана Плаксенко и вокалисты студии «Радуга» проникновенно исполнили гимн Российской Федерации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.