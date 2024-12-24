Сегодня 11:17 Благотворительная «Новогодняя корги-елка» прошла в Центральном музее ВВС 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Спецоперация

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Лосино-Петровский

Уникальное мероприятие организовал Центральный музей Военно-воздушных сил при поддержке администрации Лосино-Петровского округа и всероссийского волонтерского движения корги-отряда «Маруся и Друзья». В нем приняли участие дети с ОВЗ, а также дети участников СВО и ветеранов боевых действий.

Ключевым моментом праздника стало присутствие очаровательных собак породы корги, которые встречали детей в карнавальных костюмах. Ребята остались в полном восторге от общения с этими дружелюбными и игривыми питомцами. Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав отметил, что общение с этими пушистыми терапевтами очень полезно.

«Мы находимся в уникальном месте, единственном мире музее Военно-воздушных сил — и советских и российских. А эти собачки корги помогают детям с особенностями развития, в их непростой жизни. Все это вместе мы сегодня соединили, успешно и очень полезно для ребят», — отметил Сергей Джеглав.

Особенно радостным моментом для юных участников мероприятия стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые провели множество интересных игр и забав. Ребята с восторгом играли и танцевали под зажигательную музыку, забывая о повседневных заботах и наслаждаясь атмосферой праздника. Новогодняя корги-елка в ЦМ ВВС запомнится всем участникам как день, наполненный радостью, смехом и волшебством.