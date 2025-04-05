Благотворительная акция в помощь бойцам СВО прошла в Мытищах

Автономная некоммерческая организация «От сердца к сердцу» организовала благотворительную акцию в школе № 32 города Мытищи. Волонтеры фонда вновь порадовали детей изделиями ручной работы, созданными с теплотой и заботой.

Все средства, собранные от продажи этих изделий, направляются на помощь мирным жителям Донбасса, многодетным семьям из Мариуполя, а также бойцам из Мытищ, находящимся в зоне специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие школьники, которые с энтузиазмом решили поддержать благородное дело. По словам Татьяны Альмухаметовой, волонтера и куратора фонда, акция имеет не только благотворительный характер, но и способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Особое внимание Татьяна уделила Анастасии, постоянной участнице акции. Несмотря на особенности здоровья, девочка одной рукой создает вязаные изделия, средства от продажи которых также идут на помощь нуждающимся. Татьяна назвала ее настоящим патриотом своей страны.

В завершение мероприятия куратор выразила благодарность школьному руководству, ученикам и их родителям за активное участие и поддержку бойцов и жителей Донбасса.