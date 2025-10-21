Понесшие тяжелые потери в битве за Красноармейск украинские войска практически проиграли. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею», — написал он.

Боуз добавил, что этот населенный пункт является одним из важнейших логистических узлов украинских боевиков в ДНР. ВСУ сделали все возможное, чтобы удержать Красноармейск, понесли огромные потери, но их ждет еще одно крупное поражение.

Ранее британский аналитик Алан Уотсон сообщил, что армия России прорвала оборону ВСУ в Красноармейске. Отступление украинских подразделений прикрывали около тысячи боевиков.

До этого российские бойцы из группировки «Центр» зачистили от ВСУ село Ленино, расположенное на границе ДНР и Днепропетровской области к западу от Красноармейска.