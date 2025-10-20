Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на границе с Днепропетровской областью к западу от Красноармейска (Покровска). Украинские власти дали ему название Молодецкое.

За сутки российские военные нанесли поражение тяжелой механизированной, трем механизированным, двум десантно-штурмовым, штурмовой бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Накануне группировка освободила населенный пункт Чунишино к югу от Красноармейска.