«Били куда попало». Российский боец рассказал, что пережил в украинском плену

Побывавший в плену у ВСУ российский военный заявил о постоянных избиениях и издевательствах, которые ему пришлось пережить. Подробностями он поделился в беседе с RT .

«Сразу начались избиения. Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать. Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — отметил боец, представившийся Василием.

В плен он попал в сентябре 2022 года. На тот момент мужчина отслужил только семь месяцев в зоне спецоперации. Первые несколько дней военнопленные находились в подвале.

Во время допросов, по словам Василия, их тоже избивали. Его неоднократно склоняли к тому, чтобы перейти на сторону ВСУ. Боец отказывался, из-за чего ему приставляли оружие к голове и пугали расстрелом.

В такие моменты он думал, что не выберется из плена живым.

В среду, 12 ноября, стало известно о сдаче в плен целого подразделения ВСУ на Кураховском направлении. Противник принял такое решение после того, как оказался в окружении.