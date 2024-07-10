«Безответственный шаг». Кремль — о словах Стармера о «праве» Украины бить по России

Песков: новое правительство Британии провоцирует эскалацию конфликта на Украине

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле пока не слышали о заявлениях нового правительства Британии, которое не отменяет «разрешение» Украине бить своими ракетами по России. По его словам, это наверняка приведет к эскалации конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», — заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Также Песков добавил, что Россия не будет закрывать на это глаза и обязательно примет соответствующие меры.

Ранее стало известно, что новое лейбористское правительство Великобритании не будет снимать запрет на использование их оружия на территории Российской Федерации и продолжит поддерживать киевский режим.

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