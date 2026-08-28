Беженец рассказал, что ВСУ забирали еду у жителей Константиновки

ТАСС: беженец из Константиновки рассказал, что ВСУ забирали еду у местных

Украинские военные забирали продукты у жителей Константиновки, а отказ мог привести к применению силы. Об этом ТАСС рассказал беженец из города Андрей Хмелевский.

По его словам, военнослужащие обходили частные дома и требовали у жителей еду. Люди отдавали продукты, поскольку опасались физической расправы за отказ.

«Вы что, они (ВСУ — прим. ред.) сами бегали, как собаки по дворам. А не дашь [еду], можно, как говорится, и прикладом в голову получить. Приходилось давать», — рассказал беженец.

В начале августа военнослужащие Южной группировки войск ВС России сообщили об эвакуации мирных жителей из Константиновки. Операция продолжалась пять дней и проходила под постоянными ударами украинских беспилотников и артиллерии.