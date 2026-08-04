Военнослужащие Южной группировки войск в течение пяти дней эвакуировали мирных жителей из Константиновки, несмотря на постоянные удары украинских беспилотников и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны России .

Как рассказал заместитель командира 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии с позывным Каскад, украинские военные наносили удары по любым признакам возможного передвижения гражданских.

«Любой дымок, любой сигнал белой тряпкой — и туда сразу будет наноситься огонь артиллерии, будут лететь все „птицы“», — заявил он.

ВСУ ударили FPV-дронами по мирным жителям во время эвакуации из Константиновки. В группе находились пять взрослых и двое подростков. Ранения получили два человека. Военные оказали им первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию.