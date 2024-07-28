Беженец Юрий Мухин прятался от ТЦК, потому что не хотел воевать против своих

Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал РИА «Новости» , как прятался от сотрудников украинских территориальных центров комплектования — местных военкоматов. Мужчина не хотел «воевать против своих».

«Мы в поселке старались не шляться, можно нарваться на ту же полицию», — вспомнил собеседник агентства.

Он отметил, что его дед прошел Великую Отечественную войну, поэтому сражаться против своих мужчина не намерен.

«Зачем оно мне надо?» — задался вопросом он.

Ранее украинские солдаты пытались расстрелять из автомата сослуживцев, которые сдались в плен ВС России в Торецке. Раненого боевика на руках вытащили российские бойцы. До этого украинская «Баба-яга» атаковала собственных военных за решение сдаться в плен. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что многие украинцы не согласны с приказами своего командования.