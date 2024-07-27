Российские бойцы вынесли раненого солдата ВСУ с поля боя в Торецке

ТАСС: в Торецке военные спасли расстрелянного сослуживцами солдата ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Солдаты ВСУ пытались расстрелять из автомата сослуживцев, которые сдались в плен ВС России в Торецке. Об этом ТАСС рассказал пленный украинский боец Сергей Наталенко.

Он отметил, что к наблюдательному пункту в Торецке к солдатам ВСУ подошли российские военные и предложили сдаться, пообещав, что не будут открывать огонь. Наталенко вышел с поднятыми руками вместе с сослуживцами и получил несколько пуль в спину со стороны украинских позиций.

Раненого боевика на руках вытащили российские бойцы. Наталенко подтвердил, что ВС России оказали ему медпомощь, и раны уже заживают.

Ранее военкоры «Русской весны» опубликовали видеозапись с ударом FPV-дрона по танку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Небольшой беспилотник 242-го полка подорвал боевую машину около Константиновки.

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