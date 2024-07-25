Украинские военные хотели помешать попавшим в окружение сослуживцам сдаться в плен. Они атаковали земляков при помощи дрона «Баба-яга», рассказал военнопленный Дмитрий Ромаев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Во время боя подразделение Вооруженных сил Украины находилось в здании. В какой-то момент, по словам Ромаева, над бойцами появился украинский тяжелый коптер «Баба-яга» и сделал два сброса.

«Хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, скорее всего. Вероятно, что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там», — сказал он.

Мужчина спрятался и просидел в укрытии около трех-четырех часов. Затем пришли российские военные и приказали выйти с поднятыми руками.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что многие украинцы сдавались в плен из-за несогласия с приказами своего командования. RT сообщил, что он назвал положение на передовой отчаянным.