Два жителя Одессы, пытаясь избежать мобилизации на Украине, переплыли на лодке реку и сдались российским военным. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным Смерч.

Он рассказал, что 18 августа на Кинбурнской косе российские военные обнаружили резиновую лодку, на борту которой было два человека.

«Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу», — добавил собеседник агентства.

По его словам, это оказались жители Одессы, им около 30-35 лет. Их задержали. На допросе они рассказали, что решили пересечь линию фронта, пытаясь скрыться от мобилизации.

«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников», — уточнил Смерч.

Он отметил, что российские военные готовы принять и обогреть всех гражданских, желающих прибыть на Кинбурнскую косу.

Ранее другие украинские уклонисты напали на пограничников в Румынии, пытаясь незаконно перейти границу. Они отобрали у патрульных оружие и боеприпасы. Но через несколько часов их задержали.

В мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он снизил призывной возраст до 25 лет и отменил статус «ограничено годен». Кроме того, ужесточились санкции для уклонистов.