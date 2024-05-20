Новая мобилизация на Украине: к чему приведет, как реагируют украинцы | 360°

Эксклюзив 20 мая 2024, 01:00 Зеленский открыл второй фронт. Украину ждет гражданская война Политолог Станкевич: на Украине назревает гражданская война из-за мобилизации

Читать 360 в

Улицы украинских городов опустели, мужчины прячутся от военкомов — это результат усиления закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Приведет ли это к увеличению количества военнослужащих или мобилизованные продолжат сдаваться в плен, выяснила Анастасия Букреева на стриме 360.ru с политологом и независимым аналитиком Сергеем Станкевичем.

Открыли второй фронт

«Выбор у президента Украины [Владимира] Зеленского и его команды невелик. Надо или резко разворачивать ситуацию в сторону дипломатии и какого-то дипломатического урегулирования военного конфликта, или все-таки продолжать упорно военные действия», — пояснил политолог.

Реклама

Но для второго варианта, который выбрал Зеленский, требуется пополнить истощившийся человеческий резерв. Выбор украинского президента Станкевич назвал роковой ошибкой — Зеленский и его команда этим ходом открыли второй фронт.

«Они открыли второй внутренний фронт гражданской войны. Эта война не перейдет в горячую фазу сразу же, но она постепенно будет становиться все горячее и горячее», — заявил аналитик.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Закон об усилении мобилизации говорит о том, что украинцы не хотят добровольно идти сражаться, поэтому их загоняют на фронт принудительно. Станкевич назвал закон жестоким и драконовским.

ВСУ сейчас начали призывать 25-26-летних. Это поколение, рожденное в 90-х, самое малочисленное на Украине, отметил аналитик.

«И вот его намерены потратить» Сергей Станкевич Политолог и независимый аналитик

Берлинская стена в украинском исполнении

Станкевич подчеркнул, что на Украине риторика в отношении граждан выглядит так: жизни украинцев принадлежат государству, и государство будет их тратить. Чиновники не стесняясь говорят, что для того, чтобы выстоять, в ВСУ нужно набрать порядка 300 тысяч новобранцев. Мобилизованных планируют бросить в пекло, и этого хватит, по их расчетам, примерно на полгода. Далее последует новая волна мобилизации, народ будут отлавливать на улицах и «тратить». Планку могут опустить до 20-ти или даже 18-ти лет, предположил собеседник Букреевой.

«Причем понимая, что люди будут скрываться от того, чтобы их истратили, одновременно принято решение 15 тысяч пограничников дополнительно набрать, призвать», — отметил Станкевич.

Эксперт пояснил, что это будут не обычные пограничники, охраняющие границы страны от угрозы извне. Это будут особые отряды, пресекающие попытки украинцев сбежать за рубеж от мобилизации.

Станкевич сравнил реку Тис на границе Украины и Румынии с Берлинской стеной. Он напомнил, что в Германии расстреливали тех, кто пытался перелезть через стену, сбегая с востока на запад.

«А вот сейчас пытаются бежать через реку Тису, ставшую некой новой реинкарнацией Берлинской стены, и по ним уже тоже стреляют», — добавил политолог.

Кончится все это гражданской войной, считает Станкевич. Украинцы уже начали применять силу против военкомов, используя ножи и перцовые баллончики. Скоро начнут стрелять и в военкомов, и в пограничников, предрек аналитик.