Два коммерческих помещения пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск

Мэр Новороссийска Кравченко: при атаке ВСУ пострадали два коммерческих помещения

В результате атаки безэкипажных катеров украинских военных на Цемесскую бухту в Новороссийске пострадали два коммерческих помещения и одна квартира. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, специалисты уже завершили обследование прибрежной полосы и Цемесской бухты.

«Все ограничения сняли, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Данный момент установили незначительные повреждения в двух коммерческих помещениях и одной квартире. Пострадавших нет», — заявил Кравченко.

По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества.

«Уважаемые жители, незамедлительно сообщите по телефону 112 при выявлении фактов повреждения имущества в результате отражений атаки», — добавил мэр города.

В ночь на среду в Новороссийске включили сирену из-за атаки безэкипажных катеров.