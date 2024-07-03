В Кремле прокомментировали атаку ВСУ по Новороссийску

Военные постоянно докладывают Владимиру Путину о ситуации в Новороссийске, где утром произошла атака ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«По линии военных президенту постоянно докладывают, круглосуточно», — сказал Песков.

Ранее мэр города Андрей Кравченко рассказал, что украинские безэкипажные катера атаковали Цемесскую бухту. При этом пострадали два коммерческих помещения и квартира. Специалисты обследовали бухту и прибрежную территорию. Сейчас все ограничения сняли, никто не пострадал.

В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении в городе нового сигнала оповещения об опасности, получившего название «Баллистика». Такую меру приняли после ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.