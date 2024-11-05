Российские военные сорвали операцию ВСУ «Короткое замыкание» по захвату ЗАЭС

Командование украинских войск после провала вторжения в Курскую область, одной из целей которого являлся захват атомной электростанции для организации аварии, разрабатывали план по захвату Запорожской АЭС. Операцию назвали «Короткое замыкание», но реализовать ее не дали российские военные. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что к реализации операции по захвату Запорожской АЭС командование ВСУ готовило силы специальных операций, которые получили в качестве вооружений реактивные системы залпового огня HIMARS и ударные беспилотники. Но в октябре этого года российские военные получили данные о планах противника и пресекли его реализацию.

«Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», — заявил Кириллов.

Генерал-лейтенант добавил, что подобные попытки командование ВСУ предпринимало еще в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки при участии иностранных наемников совершил серию попыток форсирования Каховского водохранилища для создания плацдарма по захвату Запорожской атомной электростанции.

В конце октября работающие на ЗАЭС наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что на одном из реакторов обнаружили утечку воды. Сотрудники станции после реализации необходимых мер защиты приступили к ремонту. Наблюдатели подчеркнули, что регулярное техническое обслуживание реакторов станции в условиях продолжающихся обстрелов стало сложнее.