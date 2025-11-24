Беспроигрышный вариант. На Западе признали победу Путина в переговорах о мирном плане

Российскому президенту Владимиру Путину выгодны оба сценария разрешения украинского конфликта: и мирный план и провал переговоров. Об этом сообщило американское издание The New York Times .

Первый варант — дружественный Кремлю мирный план, второй — провал процесса мирного урегулирования, в результате которого президент США Дональд Трамп прекратит оказывать Украине военную помощь и еще больше настроит против себя европейских союзников.

В газете указали, что американские и украинские чиновники «в панике пытались изменить» мирный план Трампа из 28 пунктов. По мнению издания, Путин в это время «сидел сложа руки и наблюдал».

Авторы материала выразили мнение, что способности Путина продолжать военные действия не бесконечны, и Россия испытывает трудности в экономике из-за санкций США.

«Российские войска находятся на передовой, но продвижение было медленным и дорого обошлось в плане человеческих жизней и техники. <…> Тем не менее, по мнению господина Путина, по сравнению с Украиной время на его стороне. И хотя он, похоже, готов к тому, что мирный процесс либо увенчается успехом, либо провалится, президент Украины Владимир Зеленский находится под огромным давлением с разных сторон, поскольку господин Трамп требует от него принять план урегулирования к четвергу», — отметили в газете.

План Трампа предполагает, что Украина должна отказаться от части территорий на востоке, сократить численность вооруженных сил и признать, что не вступит в НАТО.