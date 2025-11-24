США сократили план по Украине до 19 пунктов

Руководство США сократило план по урегулированию конфликта на Украине с 28 до 19 пунктов. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, американские власти пока не согласовали окончательное число пунктов. Авторы материала добавили, что Белый дом взял за основу первоначальное предложение США, а не отдельный европейский проект документа.

Источник издания рассказал, что американское руководство посчитало полезными предложения со стороны Евросоюза, но не изменило свое мнение о необходимости вести консультации на основе прежнего плана.

Информацию о сокращении документа также опубликовала британская газета Financial Times. Издание привело заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Дипломат назвал встречу делегаций в Женеве продуктивной и подчеркнул, что от первоначальной версии плана осталось очень мало.

«Мы разработали прочный комплекс мер по сближению позиций, и по нескольким вопросам мы готовы пойти на компромисс. Остальное потребует решений руководства», — добавил замминистра.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский согласился использовать мирный план американского лидера Дональда Трампа в качестве основы для переговоров. Он уточнил, что в документе есть предложения, которые республика до сих пор неоднократно отвергала.