Зеленский согласился использовать план Трампа как основу для переговоров
Axios: Зеленский согласился использовать план Трампа как основу для переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский принял план американского лидера Дональда Трампа за основу переговоров, осознавая, что не может от него отказаться. Об этом сообщило издание Axios.
Как ранее отмечали авторы публикации, план президента Трампа по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов. Согласно документу, Киев должен отказаться от части территорий на востоке, сократить численность вооруженных сил и признать, что не вступит в НАТО.
«Американская сторона подталкивает Украину к заключению соглашения в „агрессивные сроки“. И несмотря на то, что план включает предложения, которые Украина до сих пор неоднократно отвергала, президент Владимир Зеленский не исключает такой возможности», — писали журналисты.
Зеленский предупредил украинцев, что план Трампа и давление, под которым он оказался, чтобы его подписать, поставили страну в один из самых трудных периодов в ее истории.
В Женеве состоялась встреча представителей Киева и Вашингтона, на которой обсуждался американский план по Украине. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал текст совместного заявления украинской и американской сторон. Они сочли консультации крайне продуктивными.
Как стало известно ранее, госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс не смогли сойтись во мнении касательно мирного плана по Украине. Вэнс продвигал изначальный жесткий план, а Рубио «изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами».