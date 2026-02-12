«Беспрецедентная атака». Хуснуллин оценил повреждения в Белгородской области

Энергосистема Белгородской области серьезно пострадала от обстрелов. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал последние атаки беспрецедентными. Он рассказал об итогах поездки в регион в телеграм-канале .

«На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника. Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода», — сказал он.

Власти и ресурсоснабжающие организации приняли меры, чтобы оперативно устранить последствия: запаслись резервными источниками питания, мобилизовали 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники. Хуснуллин провел совещание, на котором обсуждалась дополнительная поддержка, в том числе финансовая. Он доложит об итогах поездки президенту России Владимиру Путину.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород ракетами 11 февраля. Пострадали энергетическая инфраструктура, склад и частный дом, более 220 тысяч абонентов временно остались без света. Один человек получил осколочное ранение голени.